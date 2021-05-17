Летний фестиваль «Пианиссимо» пройдет в Эрмитаже

«Пианиссимо» существует уже четвертый год. Фото: Pixabay

«Пианиссимо» существует уже четвертый год. Фото: Pixabay

С 29 мая до конца июня в Эрмитаже пройдет летний фестиваль «Пианиссимо» — фортепианный конкурс для молодых пианистов.

Фестиваль объединяет начинающих, но талантливых исполнителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Долгое время пианисты выступали в пространствах, несвязанных с музыкой. Например, в выставочном зале Манеж.

«Пианиссимо» существует уже четвертый год. За это время в проекте участвовали победители международных конкурсов, учащиеся консерваторий. Все они моложе 30 лет.

В этот году «Пианиссимо» будет в виде летнего фестиваля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Международный день музеев Эрмитаж распахнет свои двери для бесплатного посещения. В мае днями бесплатного посещения Эрмитажа будут 18 и 20 числа. 18 мая в Международный день музеев Эрмитаж бесплатно откроется для всех.