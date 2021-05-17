Несмотря на прогнозы доходная часть бюджета прошлого года превысила запланированные показатели

Несмотря на прогнозы доходная часть бюджета прошлого года превысила запланированные показатели
Александр Беглов рассказал о доходности бюджета прошлого года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги исполнения бюджета Северной столицы, заявил, что доволен результатами исполнения бюджета прошлого года и первого квартала 2021. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Губернатор заметил, что экономика города привыкла к новой реальности и теперь восстанавливается. У Петербурга на повестке дня все еще есть задача довести бюджет до 1 трлн рублей.

В прошлом году городской бюджет пополнился доходами на сумму 671 млрд рублей. Эта цифра больше тех показателей, которые планировались на 4,4%.

Беглов отметил, что федеральный центр выделил городу в два раза больше денег, чем в 2019 году — 54 миллиарда рублей. Показатель максимальный за последние 15 лет.

Большая часть средств была отдана для финансирования проектов, связанных с противодействием коронавирусу. Так, общая сумма денег, в прошлом году, направленная в эти проекты, составила свыше 117 млрд рублей.

Петербург будет продолжать социальные программы, а также поддерживать нуждающихся горожан. Губернатор поручил вице-губернаторам и главам комитетов готовить инвестиционные проекты, которые возможно реализовать, взяв бюджетные кредиты из федерального центра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Петербурга отметил десять лучших работ в рамках акции «Мой герой», хотя конкурс еще не закончился.

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