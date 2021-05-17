Глава Минюста Чехии поспорила с Земаном о версии взрывов во Врбетице

Глава Минюста Чехии поспорила с Земаном о версии взрывов во Врбетице
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

Министр юстиции Чехии Мария Бенешева опровергла заявление сославшегося на нее президента республики Милоша Земана о наличии нескольких версий в расследовании взрывов во Врбетице, сообщает Deník N.

Ранее Милош Земан в эфире радио F1 заявил, что подрыв арсеналов мог быть попыткой скрыть нехватку оружия.

Он сказал, что об этом ему доложила Бенешева, по мнению которой версий «может быть больше двух». Мария Бенешева заявила, что не располагает какой-либо информацией о версиях, кроме той, в которой «замешаны российские спецслужбы».

Отношения между двумя странами обострились после того, как власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

Мария Бенешова милош земан чехия


 

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