В результате взрыва газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека

В Хабаровском крае при взрыве газового баллона погибли два работника артели «Ниман», еще два человека пострадали.

Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошел в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели «Ниман».

Там произошел взрыв газового баллона. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.