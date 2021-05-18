От коронавируса скончались еще 43 петербуржца

От коронавируса скончались еще 43 петербуржца
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 43 человека.

Об этом стало известно во вторник, 18 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло почти 14 тыс. Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 1 032 пациентам.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 772 новых зараженных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 430 человек. Третье место у Подмосковья — 709 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в мире выявили 589 677 случаев заболевания коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 375 573.

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