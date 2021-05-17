В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 589 677 случаев заболевания коронавирусом.
По данным организации, с начала пандемии в мире зафиксировано 162 773 940 подтверждённых случаев заражения.
Число летальных исходов достигло 3 375 573.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица остается одним из самых неблагоприятных регионов по эпидемиологической обстановке. Так, от последствий коронавирусной инфекции на 22 октября в городе скончалось 3 533 пациента.