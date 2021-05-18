В Петербурге задержали наркосбытчика, у которого изъяли 63 свертка с наркотиками

Полиция установила координаты нескольких тайников-закладок с наркотическими средствами на территории Невского района г. Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция установила координаты нескольких тайников-закладок с наркотическими средствами на территории Невского района г. Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге у дома 8 по бульвару Красных Зорь сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 21-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли 63 свертка с наркотиками.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Невскому району установили, что задержанный незаконно продавал наркотики, делая тайники-закладки, используя интернет-магазин, расположенный на торговой площадке в даркнете.

Полиция установила координаты нескольких тайников-закладок с наркотическими средствами на территории Невского района г. Санкт-Петербурга. Изъяли восемь свертков с наркотическим веществом, общей массой 4,43 г.

По данным фактам СУ УМВД России по Невскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения по стражу.

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