Рост смертности и занятые койки: коронавирус в Петербурге к 18 мая

В Петербурге ухудшается эпидемиологическая обстановка. Несмотря на то, что вакцинацию каждый день проходят сотни человек, в городе растет смертность, а свободных коек для пациентов с COVID-19 становится все меньше.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, заболеваемость в Северной столице перестала идти на спад.

По последним данным, доля тяжелых больных коронавирусом в Петербурге составляет 23%. На ИВЛ находятся 177 пациентов. Такие данные сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению болезни.

В настоящее время развернуто 5 248 коек. Из них свободны в настоящее время 585 — это 11,1 % от всего фонда.

Выросла и смертность пациентов от коронавируса. Показатель стал больше на 33,09%. За все время пандемии коронавирус унес жизни 13844 петербуржцев.

Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями увеличилось на 27,6% по сравнению с прошлой неделей.

Отметим, что в городе продолжается кампания по вакцинации населения. За последние сутки от коронавируса привили 2 285 человек. При этом 519 656 полностью завершили цикл вакцинации.

«На 19-й неделе отмечено увеличение темпов вакцинации в сравнении с уровнем вакцинации в период майских праздников, но потенциал дальнейшего роста интенсивности вакцинации еще есть — в середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю», — говорится в сообщении Межведомственного городского координационного совета.

В Северной столице продолжается и тестирование на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 12 955 тестов на COVID-19.