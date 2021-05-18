Песков ответил на вопрос об отмене ПМЭФ в 2021 году

Песков ответил на вопрос об отмене ПМЭФ в 2021 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка идет по плану. Фото: kremlin.ru

Перенос Петербургского международного экономического форума на другие даты не рассматривается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что мероприятия ПМЭФ готовятся в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. На площадках форума будут соблюдаться все меры предосторожности и ограничения, обозначенные специалистами.

Напомним, привитыми от коронавируса оказались уже примерно 2,8 тыс. человек, которые впоследствии будут обеспечивать работу Петербургского международного экономического форума. А кафе и рестораны, обсуживающие ПМЭФ-2021, получат специальные QR-коды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин планирует очно присутствовать на ПМЭФ в Петербурге.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия ПМЭФ 2021


 

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