Путин и Си Цзиньпин 19 мая дадут старт строительству атомного объекта

Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли. Фото: kremlin.ru

Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин завтра примут по видеосвязи участие в церемонии начала строительства совместного ядерного проекта,

Об этом сообщает МИД КНР. В Москве уточнили, что речь идет о сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли. Так страны совместно построили четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. В ближайшем будущем ожидается сооружение еще двух блоков на Тяньваньской АЭС и двух — на «Сюйдапу».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай построит границу на Эвересте. Китай готов установить на вершине Эвереста «разделительную линию», призванную защитить китайских альпинистов, от людей, восходящих со стороны Непала. Причиной тому грустная ковид-статистика в Непале.