Во избежание трагедий или ради сохранения истории: в Петербурге демонтируют 33 аварийных балкона на исторических зданиях

На фасадах домов в исторических районах Северной столицы нередко можно встретить «зеленые пятна»: закрытые сеткой балконы. Такие балконы признаны аварийными, однако их реставрация может затянуться на долгие годы. В центре города решили пойти на радикальные меры: балконы попросту демонтируют на десяти домах.

Под срез попадают 33 балкона на 10 домах, расположенных на 3-й, 4-й и 5-й Советских улицах, а также на Дегтярной и Кирилловской. Еще несколько потенциально опасных балконов демонтируют на Греческом, Невском и Литейном проспектах и в Ковенском переулке.

Более того, поскольку сроки поджимают, — завершить проект нужно до 1 июня, — на 4-й Советской, к примеру, демонтаж уже проведен. О странной акции рассказали горожане в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». Активисты бьют тревогу: на срез балконов Жилищным Агентством Центрального района выделено 3,6 млн рублей, тогда как эти деньги можно было потратить на восстановление и ремонт объектов культурного наследия.

«Если процесс уничтожения без одновременного восстановления не остановить сейчас, то через пару лет уже будет нечего спасать!», — призывают участники сообщества.

Напомним, что за последний год обрушение балконов стало, увы, не редким явлением в Петербурге. Лишь по счастливой случайности в этих происшествия не пострадали люди, но вот автомобилям уже доставалось. Зато чаще балконов в городе на Неве падает лепнина — и вот она не щадит головы петербуржцев. Только с начала мая произошло два случая, когда прохожим, попавшим под летящий с высоты фрагмент фасада, потребовалась медицинская помощь — на Малой Морской и Невском проспекте.

Остается надеяться, что в ближайшем будущем чиновники возьмут курс на реставрацию, а не демонтаж аварийных объектов.