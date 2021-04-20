Аварийная зона: в центре Петербурга начался массовый демонтаж балконов

В Санкт-Петербурге, особенно в историческом центре города, сотни домов нуждаются в капитальном ремонте, многие признаны аварийными. Угроза обрушений подвергает опасности не только жильцов, но и просто прохожих. При этом «сыпется» на головы граждан не только лепнина, фрагменты штукатурки или кирпичи — отваливаются целые балконы.

Всего в центре Петербурга насчитывается больше 8 тысяч балконов, из которых 1 878 расположены на домах-памятниках. По итогам глобальной проверки, состоявшейся в 2020 году, 1 657 балконов необходимо привести в порядок. Из них 1 001 балкону необходим срочный ремонт, 338 признаны аварийными.

Кроме того, как сообщает администрация Центрального района, в 2021 году 56 аварийных балконов должны быть демонтированы. К работам по нескольким адресам уже приступили, на эти цели выделено свыше 8 млн рублей.

Активное внимание к этой проблеме у городских властей проявилось после нескольких громких инцидентов, произошедших в 2020 году. Так, в мае в доме №20 по Кирочной улице обрушилось сразу четыре балкона. Здание, возведенное в 1935-м, долгие годы ожидало реставрации, но несущие конструкции не выдержали нагрузки: балкон шестого этажа обвалился, спровоцировав разрушение еще трех балконов на 5-м, 4-м и 3-м этажах. К счастью, обошлось без пострадавших, но восстановление дома-памятника затянулось.

В прошлом августе аналогичный инцидент произошел на Загородном проспекте, 22 — балконная плита на шестом этаже рухнула на нижестоящую, а та — на землю, повредив припаркованные во дворе автомобили. Хотя доходный дом Козловского был построен в 1874 году, в районной администрации отметили, что дом не включали в перечень объектов и культурного наследия. В списке аварийных зданий он также не значился.

Уже в марте 2021-го на Большом проспекте Петроградской стороны, 66, балкон упал прямо на козырек продуктового магазина. Хорошо, что в этот момент никто из посетителей и сотрудников торговой точки не находился у входа. От самого балкона осталась одна плита. В таком состоянии дом дожидается капитального ремонта, который должен начаться в апреле.

Отметим, что подобные инциденты с балконами происходят не только в центральных частях города на Неве. Например, 26 сентября 2020 года обрушился балкон одного из домов по улице Подвойского в Веселом Поселке. Причем в этот момент на нем находилась женщина. Очевидцы утверждают, что петербурженка, к счастью, выжила, отделавшись легкими травмами.

Более трагическая история случилась в сентябре прошлого года на Лесном проспекте. Во время ремонта дома №37 корпус 1 по Лесному проспекту, включенного в перечень памятников истории и культуры, на рабочих рухнула балконная плита. Пострадали трое мужчин, двоих пришлось госпитализировать. Виновником инцидента признали компанию-подрядчика, которая, по утверждению Смольного, проводила работы незаконно и с нарушениями правил безопасности.

Вероятно, чрезвычайные ситуации могли быть не столь чрезвычайными при своевременных реставрационных и ремонтных работах, но об этом нам уже не узнать.