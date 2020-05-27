Названа возможная причина обрушения балконов на Кирочной

Названа возможная причина обрушения балконов на Кирочной
Обрушение балконов на Кирочной. Фото: vk.com/spb_today

Причиной обрушения балконов жилого дома на Кирочной улице, 20 могла стать коррозия конструкция, вызванная нарушением гидроизоляции в здании. Об этом рассказали в администрации Центрального района Петербурга.

«После этого инцидента будут проверены конструкции старых балконов в районе», — говорится в сообщении районной администрации.

Обрушение четырех балконов в доме на Кирочной улице произошло 26 мая. Обвал начался с шестого этажа, за ним «лесенкой потянулись» еще три балкона. Никто в результате происшествия не пострадал. Конструкции балконов демонтировали после обрушения. Произошедшее проверяет прокуратура Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расселять дом 20 после обрушения балконов пока не планируют. Однако это не исключено, в случае необходимости. Жителей дома призывают не подходить к окнам и не выходить на балконы.

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