Расселять дом на Кирочной после обрушения балконов пока не планируют

В Петербурге продолжается демонтаж обвалившихся балконов дома 20 по Кирочной улице. Главная задача сейчас — обеспечить безопасность жильцов, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Администрации Центрального района.

Жителей дома просят не подходить к окнам и не выходить на оставшиеся балконы. Специалистам предстоит демонтировать конструкции, проверить фасад и другие балконы. В случае, если это будет необходимо, их также демонтируют.

«На данный момент предпосылок к тому, чтобы расселить жителей нет. Речь пока об этом не идет. Если возникнет в процессе исследования, то, наверное, это будет обеспечено. На данный момент важно обезопасить жителей, предотвратить возможное обрушение оставшихся балконов. Если нужно, их демонтировать», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

После демонтажа вероятно будет собрана специальная комиссия. Ей предстоит определить причины обрушения и выстроить дальнейшую работу. Будут ли восстановлены балконы, пока неизвестно.

На Кирочной улице 26 мая произошло самообрушение балконов дома №20. Обвал начался с шестого этажа, за ним «лесенкой потянулись» еще три балкона. На момент обрушения балконы не являлись аварийными. Никто в результате инцидента не пострадал.

Шестиэтажный дом №20 на Кирочной улице возведен в 1936-1937 годах и относится к «сталинским» постройкам. Здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021 год. Администрация не исключает, что его план откорректируют после обрушения.

Здание находится под управлением ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга проводит проверку по факту обрушения балконов дома №20 по Кирочной улице.