Расселять дом на Кирочной после обрушения балконов пока не планируют

Расселять дом на Кирочной после обрушения балконов пока не планируют
Обрушение балконов на Кирочной улице. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге продолжается демонтаж обвалившихся балконов дома 20 по Кирочной улице. Главная задача сейчас — обеспечить безопасность жильцов, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Администрации Центрального района.

Жителей дома просят не подходить к окнам и не выходить на оставшиеся балконы. Специалистам предстоит демонтировать конструкции, проверить фасад и другие балконы. В случае, если это будет необходимо, их также демонтируют.

«На данный момент предпосылок к тому, чтобы расселить жителей нет. Речь пока об этом не идет. Если возникнет в процессе исследования, то, наверное, это будет обеспечено. На данный момент важно обезопасить жителей, предотвратить возможное обрушение оставшихся балконов. Если нужно, их демонтировать», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

После демонтажа вероятно будет собрана специальная комиссия. Ей предстоит определить причины обрушения и выстроить дальнейшую работу. Будут ли восстановлены балконы, пока неизвестно.

На Кирочной улице 26 мая произошло самообрушение балконов дома №20. Обвал начался с шестого этажа, за ним «лесенкой потянулись» еще три балкона. На момент обрушения балконы не являлись аварийными. Никто в результате инцидента не пострадал.

Шестиэтажный дом №20 на Кирочной улице возведен в 1936-1937 годах и относится к «сталинским» постройкам. Здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021 год. Администрация не исключает, что его план откорректируют после обрушения.

Здание находится под управлением ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга проводит проверку по факту обрушения балконов дома №20 по Кирочной улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
балконы кирочная улица новости спб обрушение обрушение балконов Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Японские эксперты предупреждают об опасности ношения защитных масок для ...
На Балтийском заводе в Петербурге заложили атомоход «Якутия»
Расселять дом на Кирочной после обрушения балконов пока не планируют
В Курске гадалка, осужденная за кражу украшений, пожаловалась на ...
Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства
Дорожные службы Петербурга приступили к ремонту Кондратьевского проспекта
Четверть бюджета Петербурга была направлена на реализацию федеральных ...
Велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами ...