Как развод Билла Гейтса поднял со дна грязные подробности его личной жизни

В начале мая стало известно о разводе основателя компании Microsoft Билла Гейтса с супругой Мелиндой. Новости потрясли многих, ведь вместе они прожили 27 лет. Сообщения о расставании потянули за собой неприглядные подробности из личной жизни миллиардера. Его обвинили в связях с другими женщинами. Представители Гейтса называют всплывшие истории – попыткой спекуляции на теме развода бизнесмена.

Развод после 27 лет брака

В мае Билл и Мелинда Гейтс выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что не видят больше возможности развития для себя как для пары в будущем. При этом они отметили, что намерены дальше работать вместе на поприще благотворительности.

Как и следовало ожидать, далее последовали подробности их расставания. Нашлись источники, которые сообщили, что Мелинда якобы собиралась подать на развод еще несколько лет назад. Утверждалось, что причиной развода могла стать связь предпринимателя с финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего обвинили в торговле несовершеннолетними девушками. Мелинда была против того, чтобы ее супруг общался с финансистом, но Гейтс придерживался своего мнения. Бизнесмен утверждал, что все, что связывает его с Эпштейном, – вопросы благотворительности.

Отношения с экс-возлюбленной

После последовали сообщения о том, что Билл Гейтс регулярно проводил отпуск со своей бывшей возлюбленной Энн Уинблэд. Вместе они отдыхали в коттедже в Южной Каролине. Сам Гейтс утверждал, что обсуждал с Уинблэд биотехнологии. У общественности на этот счет было другое мнение. Всплыло и то, что возможность проводить время с Энн было условием Билла перед его свадьбой с Мелиндой. Он даже спрашивал одобрения у бывшей подруги прежде, чем предложить руку и сердце Мелинде.

На основателя Microsoft катится снежный ком

Число историй об отношениях Билла Гейтса растет, как снежный ком. В The New York Times уже появились сообщения о том, что бизнесмен не раз пытался приударять за женщинами, которые работали на него как в Microsoft, так и в благотворительном фонде.

Сообщается, что в 2006-м году Гейтс по электронной почте пригласил одну из коллег на ужин и попросил ее сделать вид, что «ничего не было», если она собирается отказать.

Появись данные и о его попытке поухаживать за сотрудницей благотворительного фонда. Во время одной из коктейльных вечеринок он якобы заявил, то хотел бы ее видеть наедине и пригласил на ужин. Свидетелями сцены стали шесть сотрудников, которые заметили, что поведение босса создало дискомфортную атмосферу на работе.

Внутреннее расследование

О другой неприятной истории сообщает The Wall Street Journal. Утверждается, что компания Microsoft начала внутреннее расследование после того, как Гейтс в 2020-м году покинул совет директоров компании.

Расследование было связано с заявлением одной из сотрудниц, которая призналась, что состояла в неподобающе близких отношениях с Гейтсом в течение нескольких лет.

По данным СМИ, роман бизнесмена с сотрудницей начался в 2000-м году. Примечательно, что, комментируя сообщения, представитель Гейтса подтвердил эти отношения.

«Этот роман был почти 20 лет назад, и он закончился мирно. Решение Билла покинуть совет директоров никоим образом не было с этим связано», — заявил он.

Ранее Gazeta.SPb писала о подробностях развода Билла Гейтса.