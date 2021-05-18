Гром и молния: Петербург накрыла непогода

Гром и молния: Петербург накрыла непогода
На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС.

Гром и молнии видны и слышны во всех районах Северной столицы.

На город обрушились ливень, гром и молнии.

На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Петербуржцы смогли запечатлеть разгул стихии в небе над Петербургом. Очевидцы публикуют видео и фото с разбушевавшейся стихией.

На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

МЧС предостерегает, что стоит держаться подальше от водоемов. А также не стоять рядом с металлическими предметами или рельсами. Кроме того, есть смысл воздержаться от использования электрических приборов и постараться не стоять вблизи высоких деревьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал: ждать жаркое лето петербуржцам не стоит.

гроза ливни погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гром и молния: Петербург накрыла непогода
Как развод Билла Гейтса поднял со дна грязные подробности его личной жизни
Автобус встал на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы
Во избежание трагедий или ради сохранения истории: в Петербурге демонтируют ...
Суд арестовал самокатчиков по делу избиении писателя на Невском
В Петербурге снова загорелся дом Басевича
В Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде на 120 млн рублей
В 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах