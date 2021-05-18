Гром и молния: Петербург накрыла непогода

Вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС.
Гром и молнии видны и слышны во всех районах Северной столицы.
На город обрушились ливень, гром и молнии.
Петербуржцы смогли запечатлеть разгул стихии в небе над Петербургом. Очевидцы публикуют видео и фото с разбушевавшейся стихией.
МЧС предостерегает, что стоит держаться подальше от водоемов. А также не стоять рядом с металлическими предметами или рельсами. Кроме того, есть смысл воздержаться от использования электрических приборов и постараться не стоять вблизи высоких деревьев.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал: ждать жаркое лето петербуржцам не стоит.