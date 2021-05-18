В ООН спрогнозировали сроки восстановления туризма после пандемии

Эксперт спрогнозировали сроки восстановления туризма после пандемии.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили отметил, что на восстановление мирового туризма может уйти около четырех лет на восстановление после финансового ущерба.

По его словам, в прошлом году число международных туристических поездок снизилось на 74 процентов, сообщает РИА «Новости». При этом из-за коронавирусных ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кроме того, пандемия лишила работников сферы туризма от 100 до 120 млн рабочих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице 204 млн рублей направлено на программу поддержки возобновления деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. В Петербурге завершилась программа предоставления микрозаймов под 3% малому и среднему бизнесу в сфере туризма в целях выплату зарплаты сотрудникам, уплаты налогов и взносам с фонда заработной платы.