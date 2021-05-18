Несколько районов Ленобласти остались без света из-за сильной грозы и ветра

Сильная гроза и ветер стали причиной аварии на электросетях в Лужском районе Ленобласти. Без света осталась часть Луги и несколько поселков.

«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжения, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На месте работают четыре бригады. Дорожники убирают упавшие деревья.

Восстановительные работы также ведутся в Кингисеппском, Всеволожском и Волховском районах.

В результате разбушевавшейся стихии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.