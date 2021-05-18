В Петербурге обрушилась крыша фастфуда. Есть пострадавшие

В Петербурге во время ливня и грозы возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга».

По словам очевидцев, пострадала женщина, которая прикрыла собой маленьких детей. Сообщается также, что пострадал трехлетний ребенок. Пострадавших госпитализировали.

«На Пионерской обвалилась крыша и женщине, которая успела прикрыть собой маленьких детей, порвало крышей лицо. Женщину на скорой увезли. Так же пострадал ребенок 3 года. У него был перелом руки и сотрясение (по словам матери, которая приехала позже)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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