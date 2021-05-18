В Ленобласти 667 человек стали жертвами клещей

В Ленинградской области сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

В городские больницы обратились 667 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в регионе чаще всего от клещей страдают жители Гатчинского, Волховского, Киришского, Всеволожского, Тихвинского, Бокситогорского и Кингисеппского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.