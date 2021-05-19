Почти 70% россиян выступили за отмену ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодёжи до 24 лет (30%). Фото: kremlin.ru

Почти 70% россиян относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить. Об этом свидетельствует опрос сервис по поиску работы SuperJob.

Большинство опрошенных негативно отозвались о подобной системе оценки знаний. Так, 68% респондентов считают, что ЕГЭ надо отменить. Положительно об экзамене высказались 16 % респондентов.

Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей одиннадцатиклассников — также показал снижение числа сторонников ЕГЭ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

егэ опрос Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 70% россиян выступили за отмену ЕГЭ
Экологи призвали выпускников школ отказаться от воздушных шаров
Инфекционист назвал отличия аллергии от COVID
«Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля
В Ленобласти начался сезон обеспыливания региональных трасс
В среду в Пулково нет задержанных рейсов
Футболисты «Челси» и «Лестера» устроили потасовку на поле
Манижа рассказала, что больше всего ее беспокоило на Евровидении