Почти 70% россиян выступили за отмену ЕГЭ

Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодёжи до 24 лет (30%). Фото: kremlin.ru

Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодёжи до 24 лет (30%). Фото: kremlin.ru

Почти 70% россиян относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить. Об этом свидетельствует опрос сервис по поиску работы SuperJob.

Большинство опрошенных негативно отозвались о подобной системе оценки знаний. Так, 68% респондентов считают, что ЕГЭ надо отменить. Положительно об экзамене высказались 16 % респондентов.

Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей одиннадцатиклассников — также показал снижение числа сторонников ЕГЭ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.