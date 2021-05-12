В Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля

Выпускники школ Северной столицы во всю готовятся к экзаменам. Завтра состоится всероссийское тестирование системы видеонаблюдения, а также пройдут тренировочные мероприятия по обществознанию и английскому языку.

Так, 11-классники, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут 25 и 28 мая государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Основной этап проведения ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Как сообщил комитет по информатизации и связи, 13 мая планируется вывести в трансляцию все видеокамеры, установлены в экзаменационных аудиториях города (6,5 тыс. устройств). В этот же день пройдут тренировочные экзамены по английскому языку и обществознанию.

Системы видеонаблюдения будут следить за проведением ЕГЭ в 170 пунктах, семи пунктах проверки заданий, конфликтной комиссии и двух объектах Регионального центра обработки информации ГИА-11 Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году трансформируется и обретет «другую форму».