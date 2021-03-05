Рособрнадзор анонсировал «другую форму» ЕГЭ и «цифровую копилку»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году трансформируется и обретет «другую форму», считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что, несмотря на критику этой формы проверки знаний выпускников, ЕГЭ едва ли отменят.

Как сообщает ТАСС, Музаев пояснил, что сейчас по всему миру идет настоящая «цифровая революция», так что ЕГЭ «будет меняться, хотим мы того или не хотим». Через 10 лет, прогнозирует он, это будет «какая-то совершенно другая процедура».

Так, по словам Музаева, к 2030 году у каждого ребенка может появиться своеобразная «цифровая копилка»: в нее будут «складывать» все достижения ребенка. Такая «копилка», предположил глава Рособрнадзора, к тому времени вполне может стать основанием для зачисления ребенка в вуз. Однако у московских и петербургских школьников «цифровая копилка», скорее всего, будет более «наполненной», чем у детей из глубинки. Поэтому, заключил Музаев, ЕГЭ сохранится, хотя и трансформируется.

Напомним, ранее Минпросвещения обнародовало расписание ЕГЭ на 2021 год: экзамены начнутся 31 мая и завершатся 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии ковида выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам — русскому языку и базовой математике.