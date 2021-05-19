В Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с «теплым» сидением

Каждое новое транспортное средство будет оснащено всем необходимым, в том числе и подогревом сидения.

В ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» появятся 30 новых автомобилей медицинской службы. Об этом 18 мая сообщается в пресс-службе медицинского учреждения.

Так, машинам осталось пройти завершающий этап — постановка на учёт после получения ими номеров и она прибудут в учреждение.

Сообщается, что транспортные средства Lada Largus оснащены противоугонными устройствами, кондиционерами, системой экстренного оповещения, носилками и приёмным устройством, чтобы надежно фиксировать в салоне.

Кроме того, в холодное время года врачей и пациентов будет греть «теплое «сидение. Известно, что после урегулирования бумажных вопросов авто разделят между подразделениями Гатчинской больницы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Гатчине женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля.