В Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с «теплым» сидением

В Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с &#171;теплым&#187; сидением
В Гатчинской больнице обновится автомобильный парк. Фото: Baltphoto

Каждое новое транспортное средство будет оснащено всем необходимым, в том числе и подогревом сидения.

В ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» появятся 30 новых автомобилей медицинской службы. Об этом 18 мая сообщается в пресс-службе медицинского учреждения.

Так, машинам осталось пройти завершающий этап — постановка на учёт после получения ими номеров и она прибудут в учреждение.

Сообщается, что транспортные средства Lada Largus оснащены противоугонными устройствами, кондиционерами, системой экстренного оповещения, носилками и приёмным устройством, чтобы надежно фиксировать в салоне.

Кроме того, в холодное время года врачей и пациентов будет греть «теплое «сидение. Известно, что после урегулирования бумажных вопросов авто разделят между подразделениями Гатчинской больницы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Гатчине женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля.

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