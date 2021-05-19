Аналитики назвали главные поводы для переживания у россиян

Жители России поделились, что в 2021 году они пережили стресс. Таких граждан 80%.

В нынешнем году россияне стали переживать немного меньше. Об этом сообщают специалисты холдинга «Ромир».

Однако, по мнению социологов, еще во второй половине прошедшей зимы около 55% граждан получили стресс. Выяснилось, что женская половина испытывает стресс немногим больше, чем мужская. 56% и 51% соответственно. Более того, особенно сильно ощущают на себе стресс люди до 40 лет, таких 61%.

62% пугает рост цен и инфляция в стране, а также не самыми высокими зарплатами — 56%. Но намного меньше граждан переживают за экономический кризис — 30% и увеличение уровня безработицы 27%.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.