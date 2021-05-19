Спикер ЗакСобрания трогательно поздравил губернатора Петербурга с юбилеем

Спикер ЗакСобрания трогательно поздравил губернатора Петербурга с юбилеем
Вячеслав Макаров и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Председатель Законодательного Собрания Северной столицы Вячеслав Макаров поздравил губернатора Петербурга Александра Беглова с его 65-ым днем рождения.

Обращаясь к Александру Беглову Спикер ЗакСобрания заявил, что поздравляет его от имени депутатов Парламента. Вячеслав Макаров напомнил, что губернатор не только талантливый руководитель, но и является профессиональным строителем и архитектором, внесшим неоценимый вклад в развитие Северной столицы.

По мнению Макарова, именно с именем Беглова связана реализация больших проектов, помогающих поднимать российское хозяйство.

Помимо прочего в поздравлении с Днем рождения председатель ЗакСобрания отметил, что губернатор справился с трудностями в городе во время пандемии коронавируса и Петербург преодолел кризис достаточно легко.

Кроме того, Макаров пожелал губернатору крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Родине.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги исполнения бюджета Северной столицы, заявил, что доволен результатами исполнения бюджета.

Александр Беглов вячеслав макаров новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина домогался до ребенка в петербургском метро
Началась проверка после того, как автоледи, выезжая со двора сбила ...
Мужчина надругался над школьницей в лесополосе Красносельского района
Спикер ЗакСобрания трогательно поздравил губернатора Петербурга с юбилеем
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 13 тысяч человек
Председателя КСП ждут в ЗакСе
На пенсионера, стрелявшего из пневмата по мужчине и его машине, завели ...
В сгоревшей коммуналке на Большом проспекте нашли трупы отца и дочери