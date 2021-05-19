Спикер ЗакСобрания трогательно поздравил губернатора Петербурга с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Северной столицы Вячеслав Макаров поздравил губернатора Петербурга Александра Беглова с его 65-ым днем рождения.

Обращаясь к Александру Беглову Спикер ЗакСобрания заявил, что поздравляет его от имени депутатов Парламента. Вячеслав Макаров напомнил, что губернатор не только талантливый руководитель, но и является профессиональным строителем и архитектором, внесшим неоценимый вклад в развитие Северной столицы.

По мнению Макарова, именно с именем Беглова связана реализация больших проектов, помогающих поднимать российское хозяйство.

Помимо прочего в поздравлении с Днем рождения председатель ЗакСобрания отметил, что губернатор справился с трудностями в городе во время пандемии коронавируса и Петербург преодолел кризис достаточно легко.

Кроме того, Макаров пожелал губернатору крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Родине.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги исполнения бюджета Северной столицы, заявил, что доволен результатами исполнения бюджета.