Третий за месяц пожар в доме Басевича: неспроста? Gazeta.SPb рассказывает историю скандала вокруг исторического объекта

Во вторник, 18 мая, в печально известном доходном доме Басевича на Большой Пушкарской в Петроградском районе произошел третий за месяц пожар.

О чрезвычайном происшествии стало известно около шести вечера, на борьбу с огнем направились 32 пожарных и шесть машин спецтехники. По данным экстренных служб, огонь охватил обстановку на четвертом этаже здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, 1-БИС, из-за угрозы распространения огня. К 20:27, когда в Петербурге бушевала невиданная гроза, спасатели локализовали пламя, оставалось лишь тление на площади около 30 «квадратов».

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте ЧП и сделал несколько кадров.

О пострадавших и причинах пожара информации пока нет. Между тем, известно, что это — уже третье возгорание в доме Басевича с начала мая. В предыдущие разы, 16 и 10 мая, в историческом здании загорелась обстановка в 25 «квадратов» и мусор. В целом пожарные едва ли не регулярно приезжают на вызов по адресу расселенного дома. Возгорания приходилось ликвидировать и в апреле, и прошлым летом — как раз, когда резонанс вокруг проекта по реконструкции здания, достигал пика. Градозащитники считают, что между пожарами и активной борьбой за сохранение постройки есть связь.

Напомним, что в доме Басевича, построенном в 1912 году, хотят разобрать и воссоздать 6 и 7 этажи, а также снести и восстановить заднюю часть дома и пять дворовых корпусов. Таким образом, нетронутым останется лишь фасад здания.

После завершения работ в доме разместятся интернат и общежитие Академии танца Бориса Эйфмана. Проект должны были утвердить после этапа общественных слушаний, назначенных на сентябрь 2020 года, однако их отменили в связи со строгими коронавирусными ограничениями. Реконструкцию, однако, все равно утвердили.

Отметим, что новая концепция являет собой «щадящий» вариант, скорректированный после масштабных протестов градозащитников — изначально дом планировалось снести полностью. Активисты же считают, что состояние дома Басевича позволяет отреставрировать его и сохранить аутентичные постройки. Петербуржцы выходили на акции возле здания, чтобы привлечь внимание к проблеме, вступались за исторический объект и депутаты.

В свою очередь, Академия танца Бориса Эйфмана утверждает, что дом находится в плачевном состоянии и представляет собой «руины», не подлежащие восстановлению. При этом результаты независимой экспертизы, проведенной по заказу представителей ВООПИиК, отличаются от итогов, представленных разработчиком проекта реконструкции, ООО «Проектная культура»: по информации первых, износ дома и несущих конструкций составляет 40%, тогда как по данным «Проектной культуры» — 70%.

Дом Басевича был признан аварийным еще в 2007 году. Его расселили, но должны были восстановить и ввести в программу «Молодежи — доступное жилье». Однако в 2016 году Борис Эйфман обратился к тогдашнему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой передать здание под нужды студентов академии и получил согласие.