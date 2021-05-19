XVI Книжный салон пройдет на Дворцовой площади

В Северной столице пройдет XVI Санкт-Петербургский Международный Книжный салон. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В этом году салон первый раз будет на Дворцовой площади и в здании Главного штаба, сообщает пресс-служба Смольного.

Книжный салон проводится в Северной столице уже 15-ый год. Он успел стать любимым праздником не только для издателей, но и для самих горожан, отмечает Беглов.

Открытие праздника будет 26 мая на Дворцовой площади в час дня. Салон будет работать до 29 мая. Всего в рамках салона пройдёт 150 мероприятий.

Вход бесплатный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Летний фестиваль «Пианиссимо» пройдет в Эрмитаже. С 29 мая до конца июня в Эрмитаже пройдет летний фестиваль «Пианиссимо» — фортепианный конкурс для молодых пианистов.