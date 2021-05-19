Грузия планирует открывать сухопутные границы к лету

Грузия планирует открывать сухопутные границы к лету
Грузия открывает границы. Фото: https://pixabay.com/

Страна граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.

Власти Грузии объявили о намерении открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону. Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, пишет 19 мая РИА Новости.

Турнава заявляла, что границы смогут открыть после окончания третьей волны коронавируса. На данный момент, уверены в Грузии, ситуация достаточно стабильная, чтобы готовиться к приему туристов.

«Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно, под очень серьезным контролем примерно так, как это было сделано с воздушной границей»,

— сообщила Турнава.

Сейчас в Грузию можно попасть самолетом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня.

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