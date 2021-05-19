В Приозерском районе после массовой аварии пострадали три человека

В Приозерском районе после массовой аварии пострадали три человека
В аварии пострадали три человека. Фото: скриншот Instagram

Травмированных госпитализировали непонятно в каком состоянии.

В Ленинградской области вечером 19 мая произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Аварийно-спасательной службы региона.

Все случилось на 107 километре Приозерском шоссе – там столкнулись машины марок «Мерседес», «Митсубиси» и «КАМАЗ». В результате инцидента травмы получили три человека. На место инцидента прибыли врачи и сотрудники спецслужб. Медики осмотрели пострадавших и приняли решение о госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка. Десятки автомобилей образовали затор.

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