Врач рассказал, как коронавирус влияет на онкологические заболевания

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что коронавирус может осложнить лечение онкологических заболеваний, но на заболеваемость влияния не окажет.
Он отметил, что коронавирус, как и любое другое инфекционное заболевание, способен «не дать возможности лечиться». Кроме того, человек может умереть от ковида.
«Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять», – цитирует врача РИА «Новости».
С начала пандемии в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 965 летальных исходов, выздоровели 4 581 787 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач Нелли Соседова рассказала, что нужно делать для предотвращения всплесков коронавируса в России. Она советует сделать прививку от инфекции и быть бдительными. По ее словам, нужно добиться популяционного иммунитета у 60-70% населения страны.