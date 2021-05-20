Врач рассказал, как коронавирус влияет на онкологические заболевания

Врач рассказал, как коронавирус влияет на онкологические заболевания
Врач оценил влияние коронавируса на онкологические заболевания. Фото: Pixabay

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что коронавирус может осложнить лечение онкологических заболеваний, но на заболеваемость влияния не окажет.

Он отметил, что коронавирус, как и любое другое инфекционное заболевание, способен «не дать возможности лечиться». Кроме того, человек может умереть от ковида.

«Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять», – цитирует врача РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 965 летальных исходов, выздоровели 4 581 787 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач Нелли Соседова рассказала, что нужно делать для предотвращения всплесков коронавируса в России. Она советует сделать прививку от инфекции и быть бдительными. По ее словам, нужно добиться популяционного иммунитета у 60-70% населения страны.

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