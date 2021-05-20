Эксперты назвали главную опасность головной боли

Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга.

Специалисты британской благотворительной организации Cancer Research советуют обратиться к врачу, если раньше проблем с головной болью не возникало, сообщает Express.

Стоит проявить беспокойство, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам. Среди других признаков смертельно опасного недуга называется тошнота и проблемы со зрением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.