Эксперты назвали главную опасность головной боли

Эксперты назвали главную опасность головной боли
Названа главная опасность головной боли. Фото: pixabay.com

Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга.

Специалисты британской благотворительной организации Cancer Research советуют обратиться к врачу, если раньше проблем с головной болью не возникало, сообщает Express.

Стоит проявить беспокойство, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам. Среди других признаков смертельно опасного недуга называется тошнота и проблемы со зрением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.

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