Стали известны подробности госпитализации ребенка, у которого после обрезания остановилось сердце

Стали известны подробности госпитализации ребенка, у которого после обрезания остановилось сердце
Ребенок остался жив. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге возбудили уголовное дело после операции по обрезанию у двухлетнего ребенка. Малыш попал к медикам с остановкой сердца и выжил.

Вечером в среду, 19 мая, мальчик в крайне тяжелом состоянии был доставлен на машине скорой помощи из Парголово в клинику на Большом Сампсониевском проспекте. Малыш перенес судороги и десятиминутную остановку сердца. Его поместили в реанимацию, где врачам удалось спасти ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время врач находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о состоянии детей после «домашнего» обрезания. Об этом рассказали врачи.

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