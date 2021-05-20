Нарушения на 220 млн в выплатах медикам и приглашение на вакцинацию: коронавирус в Петербурге 20 мая

Жители Петербурга начали получать приглашения на прививку, в городе заработал круглосуточный пункт вакцинации, а Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения на миллионы рублей в выплатах медикам. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе в Северной столице.

Городские власти продолжают призывать горожан делать прививку против новой коронавирусной инфекции. Как считают специалисты, вакцинация поможет избежать третьей волны.

Теперь горожан начали приглашать на прививку. Сообщения отправляют на портале «Здоровье петербуржца». Приглашения получили более 370 горожан.

В настоящее время в Северной столице работают 134 прививочных пункта, 23 выездные бригады делают прививки маломобильным горожанам. В торговых центрах развернуты мобильные пункты.

Накануне в городе открылся еще и первый круглосуточный пункт вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике № 17» по проспекту Шаумяна, 51. В ночь на 19 мая здесь получили прививку пять человек.

Для того, чтобы не допустить третьей волны, иммунитет должен быть у 60% петербуржцев. Для этого врачи должны уколоть ещё 2,5 миллиона горожан.

Пока ситуация с коронавирусом в Петербурге оставляет желать лучшего. После майских праздников в городе выросли показатели по суточному приросту заболевших. Больше стало и тех, кто попадает в больницу.

Так, по сравнению с прошлой средой в городе суточная госпитализация пациентов с COVID-19 выросла на 46,69%. Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, регистрация новых случаев в городе увеличилась на 11,38%.

Отметим, что ранее КСП также сообщила о результате проверки выплат медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку во время пандемии. В итоге нарушения были выявлены на общую сумму 219,9 млн рублей.