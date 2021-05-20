Петербургская пенсионерка заказала машинку для стрижки газонов, а получила кепку со стразами

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка заказала в интернете машинку для стрижки газонов, а получила головной убор. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 17 мая, в отдел полиции обратилась 73-летняя женщина, проживающая на Белградской улице. Она рассказала, что 14 числа перешла на сайт по всплывающей ссылке о продаже аккумуляторной машинки для стрижки газонов «Bosh» за 1 900 рублей и оформила заказ. Через некоторое время с ей позвонила неизвестная и убедила пенсионерку приобрести еще одну машинку. Заявительница предоставила все необходимые данные. Машинки должны были поступить в отделение Почты России .

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 мая пенсионерка получила посылку, а внутри обнаружила синюю джинсовую кепку со стразами и пакет с кошачьим наполнителем.

Сумма материального ущерба составила 3 845 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.