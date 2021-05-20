В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 26 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 26 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 25647 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 20 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 12303 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доля тяжело больных COVID-19 пациентов составляет 23%. На ИВЛ находятся 177 пациентов.

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