Сетевой магазин выплатил петербурженке 120 тысяч рублей за сломанную руку

Сетевой магазин выплатил петербурженке 120 тысяч рублей за сломанную руку
В результате судебные приставы списали деньги с банковского счета. Фото: УФССП по СПб

В Центральном районе Петербурга судебные приставы помогли женщине получить компенсацию в 120 тыс. рублей от сетевого магазина.

Инцидент произошел на входе в торговый зал. Женщина зацепилась каблуком за резиновый коврик у входной двери и упала. В это время сработали фотоэлементы стеклянных дверей, ей пришлось уворачиваться, спасая лицо и голову. В итоге покупательница упала на левое плечо и сломала руку. Сотрудники магазина помогли пострадавшей подняться и вызвали скорую помощь.

Как сообщила пресс-служба ФССП по городу, в суде пострадавшая потребовала компенсировать ей расходы на операцию и наркоз. Она также указала, что долго не могла водить машину, а чтобы добраться до дневного стационара, вызывала такси.

Деньги списали с банковского счета и передали покупательнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ленсвет» выплатил петербурженке, у которой умерла дочь из-за контакта с проводом, 2 млн рублей.

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