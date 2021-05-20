В России коронавирусом заболели еще 7 920 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 7 920 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего, по последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено 4 млн 965 тыс. 676 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах

К летальному исходу болезнь привела в 390 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 9561 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге заметили рост количества госпитализаций пациентов, зараженных коронавирусом. Суточный показатель вырос на 46%.