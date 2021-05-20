Дорожная обстановка: водитель «Ауди» в Петербурге сбежал после двух ДТП, в Ленобласти — массовая авария с «КамАЗом», а Кудрово встал из-за сломанного светофора

За минувшие сутки в Северной столице и Ленинградской области произошло несколько дорожных инцидентов, привлекших внимание как общественности, так и правоохранительных органов.

В частности, за помощью к стражам порядка утром 20 мая обратилась владелица «Мерседеса», припаркованного на бульваре Головина на намывных территориях Васильевского острова. По её словам, женщина оставила свой автомобиль вчера вечером в полном порядке, а сейчас обнаружила его с повреждениями.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что в «Мерседес» врезался неизвестный мужчина на «Ауди». Более того, следом за иномаркой он задел каршеринговое авто, припаркованное в этом же дворе. Двойное ДТП водителя, однако, не остановило — он скрылся с места происшествия.

Машину виновника аварий позже нашли неподалеку от злополучного двора, но вот номера на легковушке оказались архивным, а местонахождение водителя по-прежнему неизвестно. По факту инцидента инициирована проверка.

Добавим, что в тот же день в Петербурге произошло еще одно «люксовое» ДТП — на этот раз, в центре города. На канале Грибоедова столкнулись «БМВ» и «Кадиллак». Удар, по словам очевидцев, был не очень сильным, обошлось без пострадавших.

Более серьезная авария случилась в Приозерском районе Ленинградской области. Вечером 19 мая на трассе «Сортавала» столкнулись «Мерседес», «Митсубиси» и «КамАЗ». Известно, что травмы получили три человека, и все они были госпитализированы, но в каком состоянии — не сообщается.

Судя по фото, опубликованным спасателями Ленобласти, удар был сильным: «Мерседес» буквально разворотило о дорожное ограждение.

Тем же вечером в Кудрово произошел транспортный коллапс, не вызванный, однако, ДТП. На перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта встали десятки машин, автобусов и трамваев, причина — сломанный светофор. Затор «продержался» не один час. Комментаторы предполагают, что вывести светофор из строя могла гроза.