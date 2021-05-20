Пожилая женщина попала под поезд в Петербурге

На юго-западе Петербурга электричка сбила человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Травмирована оказалась 63-летняя женщина.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, на перегоне станций «Броневая — Предпортовая». Около 8 часов утра женщина переходила ж/д пути перед проезжающим поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, сейчас пенсионерка госпитализирована в городскую больницу.

По факту случившегося транспортная полиция начала проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в Новгородской области.