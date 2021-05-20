В акваториях рек Свирь и Селезневка поймали двух браконьеров

Мужчины выловили в том числе щуку, окуня, плотву и леща. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Мужчины выловили в том числе щуку, окуня, плотву и леща. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В акваториях рек Свирь и Селезневка Ленинградской области пресечен незаконный вылов биоресурсов. Возбуждено уголовное дело.

В порту Подпорожье был задержан 40-летний житель Лодейного Поля, который ловил рыбу с помощью сетей в местах нереста. Сумма ущерба составила почти 13 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, еще одного нарушителя задержали на реке Селезневка в Выборгском районе. Правоохранители поймали местного жителя, выловившего 43 рыбы. Ущерб государству от рыбалки составил 18 тыс. рублей.

Против нарушителей возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Финском заливе с начала года оштрафовали 127 браконьеров. Общий штраф со всех рыбаков составил 294,3 тыс. рубля.