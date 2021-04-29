На Финском заливе с начала года оштрафовали 127 браконьеров

В этом году вылов запрещён с 20 мая по 30 июня. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

В этом году вылов запрещён с 20 мая по 30 июня. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

С начала года пограничные службы привлекли к ответственности почти 130 человек за незаконную ловлю рыбы в Финском заливе.

На время весеннего нереста рыб в водах Финского залива запрещена добыча и охота на рыб. Несмотря на предупреждение, 127 браконьеров взялись за удочки и сети.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, у любителей незаконной рыбалки изъяли километр лесковых сетей и более 500 выловленных рыб общей массой 78 кг. Также было поймано 22 килограмма судака.

Общий штраф со всех рыбаков составил 294,3 тыс. рубля. Также браконьерам предъявлены иски за причинение ущерба водным биоресурсам на сумму в 242,9 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские рыбаки также нарушали запрет выхода на лед. 25 января правоохранители обнаружили на льду около 150 рыбаков.