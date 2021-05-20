Горящую кухню на Руставели тушили 15 спасателей

В Калининском районе Петербурга сегодня днем, 20 мая, вспыхнул пожар. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось в доме №18 на улице Руставели. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:43. Огнеборцы выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире загорелась кухня, огонь охватил три квадратных метра. Локализовали возгорание к 15:17.

Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фотографии с места пожара в доме на улице Руставели очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».