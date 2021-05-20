Микроавтобус и «Мини Купер» не поняли маневры друг друга и столкнулись на Площади Победы

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое на данный момент сильно затрудняет движение на участке. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе города на Площади Победы столкнулся микроавтобус с «Мини Купером».

Очевидец происходящего, сделавший фотографию на месте случившегося отметил, что ДТП довольно сильно мешает проезду других машин. Кроме того, близ места аварии уже начала скапливаться автомобильная пробка.

Судя по снимку и комментарию автолюбителей, микроавтобус признают виновным в ДТП.

Однако некоторые утверждают, что оба водителя не поняли маневры друг другу в результате чего и произошла авария.

Дорожное происшествие уже огородили специальными знаками, однако сотрудников Госавтоинспекции на место все еще не прибыли.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на улице Маршала Казакова и проспекте Героев случилась очередная авария.