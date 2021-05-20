В Петербурге умер именитый кинооператор Кирилл Мошкович

В Северной столице в возрасте 53 лет скончался известный кинооператор Кирилл Мошкович. Об этом сообщает пресс-служба Российского государственного института сценических искусств, где работник кинематографа свыше десяти лет являлся доцентом кафедры режиссуры телевидения.
Творческий путь Мошковича — это десятки документальных фильмов, телевизионных сценариев.
Известно, что с 1995 года он работал с зарубежными киностудиями, где снимал фильмы для японских, немецких и американских каналов.
Именитый оператор получил премию «ТЭФИ» за лучшую операторскую работу над картиной «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская»
В 2006-м участвовал в съёмках фильма «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская» и был удостоен премии «ТЭФИ» за лучшую операторскую работу.
Оператора вспоминают как высококлассного профессионала и хорошего человека.
Прощание с Кириллом Мошковичем состоится 22 мая, в субботу.
В 10.30 пройдет Гражданская панихида на киностудии «Ленфильм» в павильон №1. А в 13.30 начнется отпевание в часовне Александра Невского на Сестрорецком кладбище.
Ранее Gazeta.Spb сообщала, что скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино».