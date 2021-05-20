Мотоцикл зашел под колеса грузового автомобиля в Кировском районе

В Петербурге в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колесами грузового транспортного средства оказался мотоциклист.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что в Кировской районе по улице Зайцева на пересечении с Новостроек мотоциклист попал под грузовой автомобиль»Скания».

На фотографиях, опубликованных очевидцем происходящего заметно, что мотоцикл лежит прямо под колесами грузовика.

Сотрудники Госавтоинспеции уже прибыли на место происшествия.

О состоянии пострадавшего в результате ДТП информации нет.

Кроме того, движение в сторону проспекта Стачек несколько затруднено. Так, начинает собираться пробка до Новостроек.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что после ДТП на «Коле», где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка.