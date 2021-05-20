На Илюшина случилась авария с участием трамвая

На Илюшина случилась авария с участием трамвая
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате произошел затор, который стал причиной пробки.

В Приморском районе сегодня вечером, 20 мая, произошла авария с участием трамвая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Илюшина, проспекта Авиаконструкторов и Стародеревенской улицы. Там столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате образовался затор, ставший причиной пробки. Движение затруднено сразу на двух полосах движения.

Напоминаем, что под вечер в городе образовался серьезные пробки – их оценивают в девять баллов. Это в том числе связано с ухудшением погодных условий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.

дтп новости СПб приморский район


 

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