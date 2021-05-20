На Илюшина случилась авария с участием трамвая

В результате произошел затор, который стал причиной пробки.
В Приморском районе сегодня вечером, 20 мая, произошла авария с участием трамвая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на пересечении улицы Илюшина, проспекта Авиаконструкторов и Стародеревенской улицы. Там столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате образовался затор, ставший причиной пробки. Движение затруднено сразу на двух полосах движения.
Напоминаем, что под вечер в городе образовался серьезные пробки – их оценивают в девять баллов. Это в том числе связано с ухудшением погодных условий.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.