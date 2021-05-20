Супруг Татьяны Проценко, сыгравшей «Мальвину» рассказал о ее состоянии перед смертью

Супруг Татьяны Проценко, сыгравшей &#171;Мальвину&#187; рассказал о ее состоянии перед смертью
Супруг Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью. Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"

Муж актрисы, Татьяны Проценко, актер и журналист Алексей Войтюк, поделился сокровенным, он вспомнил, как чувствовала себя супруга незадолго до смерти.

В разговоре с «Пятым каналом» Войтюк рассказал, что его жена в течение трех лет боролась с онкологическим заболеванием, однако этой весной все усугубилось.

Алексей Войтюк объяснил, что случай жены была довольно сложным, но почему случилось ухудшение ему неизвестно, По мнению скорбящего мужа, Татьяну Проценко любили все вокруг.

Мужчина назвал любимую светлым, красивым и очень добрым человеком.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, когда состоятся похороны Татьяны Проценко.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино».

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