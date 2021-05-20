Девушка, прогуливающаяся голой по Петербургу, приняла психоактивное вещество

Странную горожанку заметили в центре города.

В Санкт-Петербурге 19 мая задержали голую 17-летнюю девушку, которая прогуливалась по центру города. На данный момент наконец удалось выяснить, что стало причиной странного поведения. Об этом пишет «Комсомольская правда» сегодня, 20 мая.

Полицейские, задержавшие девушку, обратили внимание на отсутствие связной речи. Чтобы понять, в чем дело, ее отправили на освидетельствование. Оказалось, что подросток приняла полусинтетическое психоактивное вещество, которое спровоцировало неадекватное поведение. Сейчас девушкой занимаются медики, она находится в одной из городских больниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга заметили прогуливающуюся голую девушку. Горожанку не пугали ни прохожие, ни непогода.