Девушка, прогуливающаяся голой по Петербургу, приняла психоактивное вещество

Девушка, прогуливающаяся голой по Петербургу, приняла психоактивное вещество
Полицейские передали девушку медикам. Фото: pixabay

Странную горожанку заметили в центре города.

В Санкт-Петербурге 19 мая задержали голую 17-летнюю девушку, которая прогуливалась по центру города. На данный момент наконец удалось выяснить, что стало причиной странного поведения. Об этом пишет «Комсомольская правда» сегодня, 20 мая.

Полицейские, задержавшие девушку, обратили внимание на отсутствие связной речи. Чтобы понять, в чем дело, ее отправили на освидетельствование. Оказалось, что подросток приняла полусинтетическое психоактивное вещество, которое спровоцировало неадекватное поведение. Сейчас девушкой занимаются медики, она находится в одной из городских больниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга заметили прогуливающуюся голую девушку. Горожанку не пугали ни прохожие, ни непогода.

голая девушка наркотики новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девушка, прогуливающаяся голой по Петербургу, приняла психоактивное вещество
Дрозденко внес изменения в «ковидное» постановление
Экс-супруг Бузовой Тарасов ждет третьего ребенка
Депутату из Ленобласти запретили уезжать из-за дохода в 300 млн рублей
Эксперт объяснил низкие темпы вакцинации в России
В Петербурге вновь закрыли скверы и парки из-за грозы
Врач заявила о нежелании петербуржцев прививаться от коронавируса
Иностранцы смогут приехать в Россию на ЕВРО-2020 без виз