Эксперты развеяли миф о влиянии сладкого на хорошее настроение

Врач заявила, что эндорфины действительно возрастают, но затем происходит резкий спад.

Кремлевский эндокринолог Егана Королева заявила, что мнение о том, будто сладкое влияет на хорошее настроение является мифом. Об этом пишет «360».

Эксперт отметила, что сахар и сладости действительно позволяют вырасти количеству гормонов счастья. После того, как у человека появляется прилив сил и желаний, происходит резкий спад. Дело в том, что молекулы сахара выводят молекулы магния, а это негативно сказывается на состоянии человека.

«Магний отвечает за стрессоустойчивость, хороший сон, в целом является поддержкой нервной системы организма»,

— предупредила эндокринолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог перечислила самые безопасные заменители сахара. Врач отметила в интервью радио Sputnik, что сукралоза доказала свою безопасность и разрешена к употреблению грудными детьми и беременными женщинами.