Эксперты развеяли миф о влиянии сладкого на хорошее настроение

Эксперты развеяли миф о влиянии сладкого на хорошее настроение
Сахар пагубно влияет на настроение. Фото: pixabay

Врач заявила, что эндорфины действительно возрастают, но затем происходит резкий спад.

Кремлевский эндокринолог Егана Королева заявила, что мнение о том, будто сладкое влияет на хорошее настроение является мифом. Об этом пишет «360».

Эксперт отметила, что сахар и сладости действительно позволяют вырасти количеству гормонов счастья. После того, как у человека появляется прилив сил и желаний, происходит резкий спад. Дело в том, что молекулы сахара выводят молекулы магния, а это негативно сказывается на состоянии человека.

«Магний отвечает за стрессоустойчивость, хороший сон, в целом является поддержкой нервной системы организма»,

— предупредила эндокринолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог перечислила самые безопасные заменители сахара. Врач отметила в интервью радио Sputnik, что сукралоза доказала свою безопасность и разрешена к употреблению грудными детьми и беременными женщинами.

миф настроение сахар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты развеяли миф о влиянии сладкого на хорошее настроение
Девушка, прогуливающаяся голой по Петербургу, приняла психоактивное вещество
Дрозденко внес изменения в «ковидное» постановление
Экс-супруг Бузовой Тарасов ждет третьего ребенка
Депутату из Ленобласти запретили уезжать из-за дохода в 300 млн рублей
Эксперт объяснил низкие темпы вакцинации в России
В Петербурге вновь закрыли скверы и парки из-за грозы
Врач заявила о нежелании петербуржцев прививаться от коронавируса